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Ukrayna İstihbaratı her şeyi deşifre etti!

Ukrayna Güvenlik Servisi, Suriye'de savaşan ve Rusya ile dolaylı bağlantısı olduğunu öne sürdüğü 206 Rus vatandaşını açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 23:23
Ukrayna İstihbaratı her şeyi deşifre etti!

Ukrayna istihbaratının internet sitesinden yaptığı açıklamada, Rusya ile dolaylı bağlantısı olduğu iddia edilen, Ukrayna ve Suriye'de savaşan Wagner isimli yapılanmayla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada, Rus vatandaşlarının yanı sıra, Ukrayna, Belarus, Ermenistan, Moldova, Kazakistan ve Özbekistan vatandaşlarının da olduğu öne sürülen 206 kişilik listede, 58 Wagner üyesinin şubat ayında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde öldüğü aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Wagner özel grubunda paralı asker olarak çalışan 600'den fazla kişinin Ukrayna'nın doğusunda ve Suriye'de öldürüldüğü bilgisinin daha önce paylaşıldığı hatırlatıldı.

Geçen yıllarda Kremlin ile dolaylı olarak bağlantılı, 3 bin civarında Rus vatandaşından oluştuğu öne sürülen Wagner isimli özel bir silahlı grubun Suriye'de ve Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda kullanıldığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:23
  1. Ukrayna
  2. Rusya

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