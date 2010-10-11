Ukrayna ilk defa Kur’an okuma yarışmasına ev sahipliğiyapacak

Ukrayna’da faaliyet gösteren Alraid teşkilatından yapılan açıklamaya göre 24-25 Ekim tarihleri arasında Akmescit’te yapılacak yarışma, Suad as Subah’ın himayesinde Kuveyt’te faaliyet gösteren Dünya İslâm Vakvı ve Suudi Arabistan’da bulunan Dünya Kur’an-ı Öğretim Teşkilatının desteğiyle yapılacak. Yarışmaya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Beyaz Rusya, Rusya’nın Dağıstan ve Tataristan Cumhuriyeti’nden ve Ukrayna’dan iştirakçiler katılacak. Yarışma, Bütün Kur’an (30 cüz), Kur’an’ın yarısı (15 cüz), Yasin Sûresi’nden başlayarak Kur’an’ın çeyreği, son 3 cüz okuma bölümlerden oluşacak. Ukrayna bölgelerinde yarışma için elemeler 15 Ekim’e kadar tamamlanacak.