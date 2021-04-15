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Avrupa Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı
Avrupa

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye’ye Ukrayna’ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’yı, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı, Kırım’ı desteklemesi önemli” dedi. Zelenskiy ayrıca Ukrayna vatandaşlarına Türkiye’ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:27:00 - 2021-04-15 23:38:30
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye 10 Nisan’da yaptıkları ziyaretin çok iyi geçtiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna’yı destekliyor” dedi.

Ziyaret sırasında önemli anlaşmalara imza atıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, “Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna’nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım’ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım’ın ilhakını tanımaması önemli” diye konuştu.

'Türkiye’yi desteklediğimizi göstermeliyiz”

Zelenskiy, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları sınırlamasına da değinerek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye’ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, “Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye’yi

 

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Yorumlar

Kamil Zorbozan

Gelsinler tabi ya... Şimdi Rus kızlar gelemeyecekse onların yerini de doldurmaları gerek.
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