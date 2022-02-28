Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaç yaşında, mesleği ne?

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Dünyanın ikinci spor gücü olarak görülen Rusya’nın günlerdir Kiev’e giremesesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin büyük payı söz konusu. Zira Zelenskiy Kiev sokaklarında ordusunun başında en ön safta yer almakta. Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin kim olduğu merak konusu oldu.

Zelenski kimdir?

Volodimir Oleksandroviç Zelenski 25 Ocak 1978 doğumludur. Ukrayna Cumhurbaşkanı, senarist, oyuncu ve yönetmendir. Aday olduğu 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve kazandı. Adaylığını açıkladığı 31 Aralık 2018'den altı ay öncesinde yapılan anketlerde bile adı ilk sıralarda geçiyordu. Zelenski 2015'te Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı. Halkın Hizmetkârı partisi ise Mart 2018'de dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 tarafından kuruldu.

Zelenski, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig, Ukrayna SSC, Sovyetler Birliği'nde (günümüzde Ukrayna) Yahudi bir ailede doğdu. Babası Oleksandr Zelenski Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör olarak çalışırken annesi Rimma Zelenska mühendistir. Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşadı. Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk eğitimi aldı ancak profesyonel olarak bu alanda çalışmadı.

Zelenski, 2015'te Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı. Dizide canlandırdığı karakter, bir viral videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan otuzlu yaşlarında bir lise tarih öğretmeniydi.

Zelenskiy siyasete nasıl girdir?

Zelenski, 2013-2014 Yevromaydan hareketini, Donbass Savaşı sırasında da Ukrayna Ordusu'nu destekledi. Ağustos 2014'te Ukrayna Kültür Bakanlığı'nın Rus sanatçıların ülkeye girişini yasaklama kararına karşı çıktı. 2018'de başrolünde yer aldığı romantik komedi filmi Love in the Big City 2 ülkede yasaklandı.

Halkın Hizmetkârı partisi Mart 2018'de aynı adlı dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 çalışanları tarafından kuruldu. Zelenski, Mart 2019'da Der Spiegel'e verdiği röportajda siyasetçilere olan güveni yeniden tesis etmek için siyasete girdiğini, "profesyonel, düzgün insanları yönetime getirmek" ve "siyaset kurumunun havasını olabildiğince değiştirmek" istediğini söyledi

Zelenski, 31 Aralık 2018'de 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasından altı ay öncesinde yapılan anketlerde bile Zelenski'nin adı ilk sıralarda geçiyordu. Kampanya dönemi boyunca Kvartal 95 ile gösterilere devam etti. Seçilmesi durumunda bir dönem başkanlık yapacağını açıkladı.

Zelenskiy eşi kim, kaç çocuğu var?

Zelenski, liseden arkadaşı Olena Zelenska ile Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, Ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.

Zelenskiy filmografisi

2009 : Love in the Big City

2011 : Office Romance. Our Time

2012 : Love in the Big City 2

2012 : Rzhevsky Versus Napoleon

2012 : 8 First Dates

2014 : Love in Vegas

2015 : 8 New Dates

Televizyon:

2008-2012 : Svaty (Yapımcı)

2015 : Servant of the People

2016 : Tantsi z zirkamy