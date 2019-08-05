Ukrayna'nın yeni devlet başkanı Türkiye'ye geliyor Geçtiğimiz ay düzenlenen erken seçimde Ukrayna Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, 7-8 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarette önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşecek. Ardından Zelenskiy, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelecek. Zelenskiy, nisanda devlet başkanlığı seçiminin hemen ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı. Ukrayna'da geçen ay düzenlenen erken genel seçimlerde Zelenskiy'in "Halkın Hizmetkarı" partisi yüzde 43,16 oy alarak sandıktan birinci çıkmıştı.

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