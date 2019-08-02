Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması planlanıyor.
DHA'nın Ukraynalı yetkililerden aldığı bilgiye göre, Zelenskiy'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiyeye gelmesi bekleniyor. Ziyaretin programı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
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