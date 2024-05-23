Ukrayna Cumhurbaşkanından kritik Avrupa ziyareti: Bakanlıkta kritik mesai kararı! Tüm dünyaya duyurdular

İşgalci Rusya'nın Ukrayna'da askerî ve sivil hedef ayrımı gözetmeksizin yürüttüğü topyekûn saldırıları 3. yılında devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy (Volodimir Zelenski) birliklerin ihtiyaç duyduğu füze sistemleri için Batılı müttefiklerinden destek bekliyor.

ZELENSKIY HAZİRAN AYINDA FRANSA VE İTALYA'YA GİDECEK

Buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Zelenskıy askerî yardım için Avrupa ülkelerine ziyarette bulunacak. ABD merkezli yayın organı Politico'nun gündeme getirdiği habere göre Zelenskıy haziran ayında Fransa'da "D Günü" kutlamalarına katılacak, sonrasında ise görüşmelerde bulunacak.

Ayrıca Zelenskıy'ın İtalya'da G7 toplantısına katılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı burada işgalci Rus saldırılarına karşı savunma yapmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik askerî yardım ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen kârın Ukrayna'ya bağışlanması konusunu masaya yatıracak.

ZİYARETLER ERTELENEBİLİR

Politico'dan iki kaynak, Zelenskıy'ın herhangi bir durumda ziyaret planlarının değişikliğe uğrayabileceğinin altını çizdi. Zelenskıy'ın son İspanya ve Portekiz ziyaretleri Harkiv'de yoğunlaşan Rus saldırıları nedeniyle ertelenmişti.

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