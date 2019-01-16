0553 313 94 23

Ukrayna askerlerinin Rusya'da yargılanması

Rus mahkemesi, Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan Ukrayna askerlerinden tamamının tutukluluk süresini 24 Nisan'a kadar uzattı

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
Ukrayna askerlerinin Rusya'da yargılanması

MOSKOVA (AA) – Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinin mürettebatı 24 askeri personelden kalan 4'ünün tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı.

Moskova'da Lefortovskiy Mahkemesinde, 4 Ukrayna askerinin daha duruşması yapıldı.

Mahkeme, askeri personelin tutukluluk süresinin 24 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Dünkü duruşmada da 20 personelin tutukluluk süresinin 24 Nisan'a kadar uzatılmasına hükmedilmişti. Böylece 24 askeri personelden tamamının 24 Nisan'a kadar tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personeli gözaltına almıştı.

Kırım'da Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova'daki cezaevine gönderilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
  1. mahkeme
  2. Rusya
  3. Ukrayna askerleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir'de eğitime kar engeli
    1. Nevşehir'de eğitime kar engeli
    2. Münbiç'te ABD'li askerlere saldırı anı
    3. Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta..
    4. Sarı yeleklilerden Google protestosu
    5. 31 yıl önce şehit olan Ali Türk için..
    6. Rıdvan Karakayalı kimdir? | CHP İzmir..
    7. Trabzon'da fırtına
    8. Kar sürgünleri ulaşımı olumsuz etkiliyor
    9. Malatya'da aranan kişilere yönelik..
    10. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
    11. GÜNCELLEME - Hırsızlıkta kullandıkları..
    12. Şanlıurfa'da sınav jokeri operasyonu!..
    13. Taner Toraman kimdir? | CHP Kars..
    14. DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4..
    15. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    17. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    18. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    19. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    20. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın