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Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya alacak

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Rusya'yı 5 yıl aradan sonra geri kabul etmesine tepki gösteren Ukrayna delegasyonu, AKPM'deki çalışmalarını askıya alacak

25 Haziran 2019 Salı 22:53
Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya alacak

PARİS (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Ukrayna delegasyonunun, bu kurumdaki çalışmalarını askıya alacağı bildirildi.

AKPM'deki Ukrayna Delegasyonu Başkanı Volodymyr Ariev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKPM'nin Rusya'yı geri kabul etmesine tepki göstererek bu kurumdaki çalışmalarını askıya alacaklarını belirtti.

Bu konunun Ukrayna Meclisi'nde görüşülmesini talep edeceklerini kaydeden Ariev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin AKPM'ye üyelikleri konusunda bir karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Strazburg'ta toplanan AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te AKPM'deki heyetinin oy hakkı elinden alınan Rusya'nın geri dönmesini sağlayacak karar kabul edilmişti. Karar, 62 "hayır" ve 10 çekimser oya karşı 118 oyla alınmıştı.

Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali bulunuyordu.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:53
  1. AKPM
  2. Avrupa Konseyi
  3. Rusya
  4. Ukrayna

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