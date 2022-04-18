Ukrayna açıkladı: Rusya'nın 7 saldırısını püskürttük

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bugün Luhansk ve Donetsk yönünde düşmanın 7 saldırısı püskürtülürken, bu çerçevede 37 askeri araç ile 5 hava aracı imha edildi.

"Ukraynalı savunucular tarafından düşmanın 10 tank, 18 zırhlı araç, 8 araç ve bir topçu sistemi imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Ukrayna hava savunma birliklerinin Donbas’ta Rus ordusuna ait bir Su-30 savaş uçağı ve dört Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüğü de kaydedildi.