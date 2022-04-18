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Avrupa Ukrayna açıkladı: Rusya'nın 7 saldırısını püskürttük
Avrupa

Ukrayna açıkladı: Rusya'nın 7 saldırısını püskürttük

Ukrayna ordusu, son bir günde Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü, Rus ordusuna ait 37 askeri araç ve 5 hava aracının imha edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:39:00 -
Ukrayna açıkladı: Rusya'nın 7 saldırısını püskürttük

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bugün Luhansk ve Donetsk yönünde düşmanın 7 saldırısı püskürtülürken, bu çerçevede 37 askeri araç ile 5 hava aracı imha edildi.

"Ukraynalı savunucular tarafından düşmanın 10 tank, 18 zırhlı araç, 8 araç ve bir topçu sistemi imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Ukrayna hava savunma birliklerinin Donbas’ta Rus ordusuna ait bir Su-30 savaş uçağı ve dört Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüğü de kaydedildi.

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