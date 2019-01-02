UKOME'nin yeni düzenlemesine göre, kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecek.

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02 Ocak 2019 Çarşamba 11:55
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:55
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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