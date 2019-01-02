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UKOME'den yeni düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilmesine imkan tanıyan yeni düzenleme yaptı

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
UKOME'den yeni düzenleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün (UKOME) kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilmesine imkan tanıyan yeni düzenlemeye gittiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine UKOME, köprü geçişleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı tanındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"UKOME'nin 2016/8-1 sayılı kararına göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçların geçişi yasaktı. Bu araçlar köprülerden yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabiliyordu. UKOME'nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararının yürürlüğe girmesiyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapabilecek. Böylece esnafın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanma talebi de karşılanmış oldu."

- Araç sınıflarının kullanacağı köprüler

Yeni düzenlemeye göre İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçiş hakkı tanınan ve tanınmayan araç sınıfları da şöyle:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3,20 metre altında olan binek araçlar otomobil, cip vb.) ve turizm, personel, okul ve benzeri tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs AŞ., taksi dolmuş) kullanabilecek. Köprüden, kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi araçlar ile kamyon, otobüs, çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar geçiş yapamayacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tüm 1. sınıf araçlar, kamyonet, panelvan, van, minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3,20 metre üstünde olan araçlar), turizm, personel, okul vb. tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabilecek. Köprüyü 2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında kamyon, otobüs, çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar ise kullanamayacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ise tüm motorlu araçlar kullanabilecek."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
  1. araç sınıfları
  2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  3. UKOME

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