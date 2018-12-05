THY- Euroleague
0553 313 94 23

UKIP'in eski lideri Nigel Farage partisinden istifa etti

Farage, İslam karşıtı bir çizgiye kaydığı gerekçesiyle partisinden ayrıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 05:43
UKIP'in eski lideri Nigel Farage partisinden istifa etti

LONDRA (AA) -Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, İslam karşıtı bir çizgiye kaydığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Farage, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makaleyle 2006-2009 ve 2010-2016 yıllarında liderliğini yaptığı UKIP’ten istifa ettiğini duyurdu.

Farage, kendi döneminde göçmen ve Avrupa karşıtı politikalarla öne çıkan UKIP’in yeni lideri Gerard Batten’ı partiyi İslam karşıtı bir çizgiye taşıdığı için eleştirerek “İslam konusunu saplantı haline getirmiş durumda. Sadece İslami aşırıcılığı değil, İslam’ın kendisini saplantı haline getirdi. UKIP, haçlı seferi yapmak için kurulmuş bir parti değildi.” ifadelerini kullandı.

Batten’ın aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ı danışmanı yapmasını da eleştiren Farage, UKIP liderinin Pegida’nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında yer alan aktivisti de saplantı haline getirdiğini kaydetti.

- İslam karşıtı manifesto

UKIP eylül ayında gerçekleştirdiği son kongresinde İslam karşıtı politikalar içeren bir manifesto yayımlamıştı. Manifestoda Müslümanlara özel hapishaneler açılması, göçmenlere yönelik güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılması ve ülkedeki ırkçılık karşıtı yasaların kaldırılması isteği yer almıştı.

UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12,6 oy almış ancak parlamentoya bir milletvekili sokabilmişti. Oyu 2017'de yapılan erken seçimde yüzde 1,8 düşen parti, parlamentoda hiç sandalye kazanamadı.

UKIP, yürüttüğü kampanyayla 2016'da yapılan Brexit referandumunun mimarları arasında sayılıyor. Farage ise referandum sırasında Brexit taraftarlarının önde gelen isimleri arasında yer almıştı.

Farage, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkiyle de gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 05:43
  1. Gerard Batten
  2. İngiltere
  3. Nigel Farage
  4. UKIP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acele kamulaştırma kararları
    1. Acele kamulaştırma kararları
    2. UKIP'in eski lideri Nigel Farage..
    3. BM'de ABD-İran gerilimi
    4. KDC'de bir günde 8 kişi eboladan öldü
    5. Trump’tan Paris protestoları açıklaması
    6. Çubuk Çayı'na düşen kişiyi itfaiye..
    7. Adana'da kavga: 2 ölü
    8. ABD, İsviçre'deki Yemen..
    9. Bomba iddia! Fenerbahçe ve Trabzonspor..
    10. Sağlık alanında düzenlemeler içeren..
    11. ABD 27 yıl sonra Somali'de diplomatik..
    12. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Galatasaray..
    13. Ortaköy'de silahlı kavga: 1ölü, 1 yaralı
    14. Kongo'dan sömürgeci ülkelerin..
    15. Bahreyn'de yeni hükümet kuruldu
    16. 22 milyon Euro'ya transfer olmuştu!..
    17. Erdoğan-Maduro görüşmesi BAE'ye çok..
    18. Avrupa ülkesi göçmenleri ıssız bir..
    19. Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik..
    20. CHP ilçe başkanına tefecilikten gözaltı
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam