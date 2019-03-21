0553 313 94 23

UİP öğrencilerinden Afrika ve Yemen'e destek

Uluslararası İlahiyat Programı öğrencilerince, Afrika'da su kuyusu açmak ve Türkiye Diyanet Vakfının Yemen'e yardım kampanyasına destek olmak amacıyla toplanan yardımların çekleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a takdim edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:41
UİP öğrencilerinden Afrika ve Yemen'e destek

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencilerince, Afrika'da su kuyusu açmak ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yemen'e yardım kampanyasına destek olmak amacıyla toplanan yardımların çekleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik program kapsamında Ankara, İstanbul, Konya ve Bursa'da ilahiyat fakültelerinde eğitim gören öğrencileri makamında kabul etti.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri yardım çalışmasından dolayı tebrik ederek, TDV'nin çalışmalarına katkı sağladıkları için memnun olduğunu belirtti.

Öğrencilerin yardım faaliyetleriyle örnek bir davranış sergilediğini anlatan Erbaş, dünyanın pek çok yerinde bir dilim ekmeğe ve bir yudum suya muhtaç milyonlarca insan olduğunu kaydetti.

Erbaş, insanın yeryüzünde önemli ihtiyaçlarından birinin su olduğuna işaret ederek, "Yapmış olduğunuz bu katkılarla su kuyuları açılacak ve yüzlerce insanın suya kavuşmasına vesile olacaksınız. O su kuyularından su içen insanlar, sadece sizlere değil, sizin neslinize de dua edecekler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra UİP öğrencileri, "Bir Damla Hayat" adıyla düzenlenen "Afrika'da Su Kuyusu Açma Projesi" ve TDV'nin "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyası kapsamında toplanan yardımların çekleri Erbaş'a takdim etti.

Erbaş, öğrencilere TDV adına teşekkür belgesi verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:41
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  6. UİP
  7. Uluslararası İlahiyat Programı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da Nevruz Bayramı tatilinde trafik kazaları 77 can aldı
    1. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    2. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    3. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    4. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    6. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    8. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    9. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    10. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    11. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    12. Hükümlüler fidanları toprakla..
    13. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    14. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    15. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    16. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    17. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    18. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    19. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    20. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    21. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    22. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    23. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    24. Depremzedeye kira yardımı müjdesi
    25. İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı
    26. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    27. Malatya’da Türk Dış Politikası..
    28. Manisa BBSK’da keyifler yerinde
    29. Togar: “Biz çözümün parçalarıyız”
    30. Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!