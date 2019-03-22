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Gurbetçiler el ele vererek Yemen için köprü oldu

Almanya'da Türk gurbetçilerin oluşturduğu Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID), Yemen için topladığı 4 milyon 100 bin TL, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a teslim edildi. Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden de destek geldi.

22 Mart 2019 Cuma 10:06
Gurbetçiler el ele vererek Yemen için köprü oldu

Merkezi Köln'de bulunan, Türk gurbetçilerin oluşturduğu Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID), siyasi istikrarsızlık ve iç savaş dolayısıyla açlık ve sefaletin etkili olduğu Yemen için başlattığı bağış kampanyasında 2,5 ayda 4 milyon 100 bin TL topladı.

Kermes ve kahvaltı gibi çeşitli etkinliklerle toplanan, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden bağışçıların destek verdiği kampanyada elde edilen gelirin banka çeki, Türk Kızılay'ın Sarıyer'deki başkanlık ofisinde Kerem Kınık'a teslim edildi.

''Acil insani yardıma muhtaçlar''

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, UID ile daha önce de defalarca ortak projeler gerçekleştirdiklerini, birliğin Kızılay'ın yürütmekte olduğu insani yardım faaliyetlerine finansal destek sağladığını söyledi.

Yemen'de yaşanan iç savaşın insanları çözümsüzlüğe ittiğini, ülkenin yoksulluk, kıtlık, kuraklık ve politik çözümsüzlük sebebiyle uçurumun kıyısına geldiğini dile getiren Kınık, ülke nüfusunun yüzde 75'inin acil insani yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

Kınık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yarım milyona yakın çocuk çok yüksek ağır beslenme bozukluğu nedeniyle ölüm riski yaşıyor. 18 milyon insan, sağlık, barınma, gıda gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun. Ülkede kamu hizmetleri verilemiyor, hastaneler çalışmıyor. Güvenlik çok ciddi sıkıntılı ve maalesef Yemen'in kutuplaşan dünyada dostları da çok fazla yok. Türkler olarak, milletimiz olarak ve Kızılay olarak Yemen'de yaşanan bu drama sessiz kalamazdık. Bu anlamda Kızılay'ın Yemen'deki daimi delegasyonu sürekli insani yardımlarını oraya ulaştırmaya devam ediyor. Çok boyutlu sosyal girişimcilik, sağlık, su, gıda, barınma gibi farklı alanlarda da çalışıyoruz."

Kınık, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin katkılarıyla toplanan bu yardımın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu katkıyı biz kutsal emanet olarak alıyoruz ve Yemen'deki kardeşlerimize en kısa süre içerisinde onların ihtiyaçlarını gidermek adına ulaştırmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

- "Gönül coğrafyamızdan insanlar da kampanyaya katkıda bulundu"

Herkes bu kampanyaya destek çıktı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi de teşkilat olarak Yemen'de yaşananlara sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Bilgi, yönetim kurulunda Yemen'deki durumu ele aldıklarını ve bu kampanyayı düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "Bu bağlamda Arakan'da, Suriye'de yaptığımız gibi yine Kızılay ile böyle bir yardım kampanyası gerçekleştirmeyi düşündük. Bu bağlamda Avrupa'nın ve yurt dışında birçok noktada etkinlikler, programlar, geceler düzenleyerek bağış etkinliğinin startını verdik. Bu çalışmalarımızın sonunda da bir miktar ortaya çıktı. Etki alanımızda sadece Türkiye kökenli insanlar değil, gönül coğrafyamızdan insanlar da yabancılar da bu kampanyaya katkı da bulundu." dedi. 

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:06
  1. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi
  2. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
  3. Yemen
  4. Arakan

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