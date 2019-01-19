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UID burslusu çocuklar başkent Saraybosna'yı gezdi

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:38
UID burslusu çocuklar başkent Saraybosna'yı gezdi

SARAYBOSNA (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) burs verdiği Bosna Hersekli çocuklar, birliğin düzenlediği gezi sayesinde başkent Saraybosna'yı görme fırsatı buldu.

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa yakınlarında bulunan küçük köy ve kasabalardan başkente gelen çocukların en büyük ilgisini Saraybosna'nın sembollerinden teleferik çekti.

Teleferik turunun ardından tarihi Başçarşı'da gezen çocuklara eşlik eden UİD Bosna Hersek Başkanı Amina Şeçeroviç Kaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eğitim yılının başından itibaren Bosnalı çocuklara burs vermeye başladıklarını aktardı.

Kaşlı, burs programının UID Bosna Hersek'in en önemli projelerinden biri olduğunu anımsatarak, "Bu seçtiğimiz çocuklar aslında Sırp bölgesinde yaşayan ve Bosna Hersek eğitim sistemiyle eğitim göremeyen çocuklar. Çok büyük mücadele veriyorlar bunun için, dolayısıyla bu çocuklara destek vermek çok değerli ve çok önemliydi bizim için." şeklinde konuştu.

Konjevic Polje ve Srebrenitsa yakınlarındaki köylerden çocuklara burs verdiklerini anımsatan Kaşlı, "Bosna Hersek eğitim sistemiyle eğitim görmeleri için geçici bir okul kuruldu. Orada eğitim görüyorlar. Şu anda 9 kişiye burs veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece burs vermenin yeterli olmadığına işaret eden Kaşlı, "Bu çocuklara aslında biz de bir arkadaş, bir kardeş bulabileceklerini, bir dertleri olduğu zaman bizleri arayabileceklerini göstermek, onlarla daha fazla vakit geçirmek, onları tanımak, onların bizi tanımasını sağlamak için Saraybosna gezisi düzenledik." diye konuştu.

Gezinin amacının öğrencilerle kaynaşmak ve güvenlerini kazanmak olduğunu dile getiren Kaşlı, "Bu bursları biz hem Türkiye'deki iyi insanların hem de Bosna Hersek'teki iyi insanların bağışları sayesinde yapıyoruz. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de önümüzdeki dönemde burs sayısını artırmak olacak inşallah." dedi.

Konjevic Polje'den gelen 14 yaşındaki Tarik Muminovic de teleferik turunu çok sevdiğini vurgulayarak, "Saraybosna'da başka yerleri de gezeceğiz. Gezinin çok güzel geçeceğinden eminim." diye konuştu.

9 yaşındaki Amer İbrahimovic ise Saraybosna gezisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:38
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