UID Belçika Başkanlığı'na yeniden Basir Hamarat seçildi

BRÜKSEL (AA) - Basir Hamarat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Genel Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçildi.

Hamarat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belçika bölgemizin kongresini gerçekleştirdik. Tekrar beni bu göreve layık gören dostlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yönetimime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Brüksel'in kuzeyindeki Vilvoorde kentinde yapılan UID Genel Kongresi'ne Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ve diğer davetliler katıldı.