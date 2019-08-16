Uğursuz İtthad ve Terakki Partisi yeterli ders değil midir?

Ahmed Selim Işıcık

Akıllı ve iyi niyetli insanlar, daha önce geçen hadiselerden ders ve ibret alırlar. Böylece, doğru olan işler üzerine kararlı ve emin bir şekilde ilerler, yanlış olanlardan da şiddetle sakınırlar. Beşer hayatındaki tekamül ve iyileşme de bu suretle gerçekleşir.

Geçen hadiselerden ders almayan ve o hadiselerin durumuna göre doğru olan yaklaşımı göstermeyen kimseler ise, ya akıl veya iyi niyet açısından sakattırlar. Bu sakat ve malul kimseler, geçmiş hataları aynen ve hatta daha da şiddetlenmiş bir şekilde tekrarlarlar. Bu şekilde, hem kendilerine, hem de ilgisi bulunan herkese, bütün millete ve tekmil insanlığa zarar ve ziyan verirler. Bu sebeple, bu kimseleri zararlı unsurlar olarak görüp toplumdan tecrit etmek ve ellerini (dillerini) bağlayıp etkisiz hale getirmek son derecede önemli ve zorunludur.

Bu yapılmadığı takdirde, doğması mukadder ve muhakkak olan zarardan kimsenin şikayet etme hakkı olmaz. Hatta kimsenin bu yönde yapacağı dua ve beddua da kabul edilmez. Herkesin, “Müstahakkımız buydu, müstahakkımızı bulduk” demekten başka diyecek ve dinlenecek bir sözü ve itirazı bulunmaz. Kıyamet gününde de, "kâfir ve fasıklara uyup dine sırt çevirenler, ah vah edip, keşke, bunlara inanmasaydım,keşke bunlara uymasaydım!” derler. Fakat, artık bu sözleri onlara fayda sağlamaz. (…)

Sadede gelelim. Siyasi hayatımızda İttihad ve Terakki Partisi denilen meş’um ve uğursuz bir parti vardır. Bu uğursuz parti, hırs ve ihtiras uğruna imparatorluğumuzun dağılmasına, ümmetin bölük pürçük hale gelmesine sebep olmuş, bu milletin başına Balkan savaşları, Birinci Dünya savaşı gibi savaş ve harpleri açarak Çanakkale'de 250.000, Sarıkamış’ta 90.000, başka cephelerde benzer sayılarda insanlarımızın ölmesine, trajedik romanlara konu edilen acı hicretlere, perişanlıklara, fakirlik, sefalet ve zulümlerin yaşanmasına yol açmışlardır. Halbuki, bu uğursuz parti, kuruluş aşamasında çok parlak vaatlerde bulunmuş, adalet, kardeşik ve eşitliği sağlayacağını söylemişti.

Kuru sözde keramet arayan basit mantıklı kitleleri ve hatta birtakım sözde aydın kesimi peşine düşürmüş ve iyi kötü ayağı üstünde duran ve hatta bir sürü iyi yönleri bulunan devleti düşmanın istilasına uğratmıştı. Kıssadan hisseye gelince, şimdi İttihad ve Terakki benzeri partiler kurulup ülkeyi tekrar bataklığa sürükleme çalışmaları vardır. Dinsiz partilerle iktidarı yeteri kadar zayıflatamayan gizli düşmanlar, şimdi dindar görünümlü partilerle yıkım hareketini gerçekleştirmeyi düşünüyorlar.