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Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin 9’uncu gününde felaketin izleri yavaş yavaş silinmeye başlandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:09
Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin 9’uncu gününde felaketin izleri yavaş yavaş silinmeye başlandı. Yaşanan felaket sonrasında ise Uğurlu köyünde zarar gören camiide Cuma namazı kılındı.


17 Temmuz Çarşamba günü etkisini gösteren şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen sel felaketi Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyünü sular altında bırakmıştı. Sel felaketinin vurduğu köylerde geniş çaplı hasarlar meydana gelmişti. Felakette sel sularına teslim olan ve halen bulanamayan 2 çocuğun arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Uğurlu köyünde felaketin izleri yavaş yavaş silinmeye başladı. Köy halkı ise normal hayatına dönmeye başladı. Felaketten 9 gün sonra da devam eden çalışmalar sonrasında selden etkilenen köy merkezinde bulunan camide onarıldı ve temizlendi. Onarılan ve temizlenen merkez camide sel felaketinden sonra ilk Cuma namazı kılındı.



Yaralarımız devletimiz tarafından sarılıyor


Yaşanan olay sonrasında perişan hale gelen köylerini düzeltmeye çalıştıklarını Cuma namazı çıkışında anlatan Uğurlu Köyü vatandaşı Erdal Apaydın, “Olaydan iki üç saat sonra buradaydım. Görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Her taraf perişan halde. Köyümüzü düzeltmeye çalışıyoruz. Yardım eden herkesten, devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz yanımızda, temizlemeye, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Caminin girişleri çamur içerisindeydi. Oraları düzelttik, elimizden geleni yaptık. Şu anda kullanıma hazır hale getirdik. Yaralarımız devletimiz tarafından sarılıyor. Köyle ilgili beklentimiz yolumuzun ve suyumuzun yapılması. Devletimiz görüyor zaten, isteyecek herhangi bir şey yok. Yollarımız ve suyumuz hallolduktan sonra her şey yavaş yavaş yoluna girecek” dedi.



Köyde hayat normale dönmeye başladı


1957 yılında buna benzer bir sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Turgut Apaydın ise, “Köyde hayat normale dönmeye başladı. Hizmetler geliyor, su da bağlandığı zaman daha iyi olacak İnşallah. Buraya her partiden hizmet geldi. Hepsine teşekkür etmek lazım. İstanbul, Samsun, Antalya, Konya, Ankara gibi belediyelerden hizmet geldi. Hepsine köylü olarak teşekkür ediyoruz. İçme suyu da bağlandıktan sonra epey bir güzellik olacak. Dereye yakın mahallemizde birçok hasarlı ev var. Oraların öncelikle bir düzene girmesini istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:09
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