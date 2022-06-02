Uğurhan Kuş kimdir? Danıştay üyesi Uğurhan Kuş nereli, hangi görevlerde bulundu?
Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay üyesi olarak seçilen Uğurhan Kuş’un kim olduğu merak ediliyor. Peki Uğurhan Kuş kimdir? Uğurhan Kuş nereli kaç yaşında? Danıştay üyesi Uğurhan Kuş hangi görevlerde bulundu? İşte Uğurhan Kuş’un hayatı, biyografisi.
Uğurhan Kuş Danıştay üyesi oldu. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Peki Uğurhan Kuş kimdir? Danıştay üyesi Uğurhan Kuş nereli?
Uğurhan Kuş kimdir?
1973 yılında Sivas'ta doğan Uğurhan Kuş, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şebinkarahisar, Çelikhan, Dursunbey, Silivri Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürümüştür. 2017 yılından itibaren Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürürken 8 Temmuz 2019 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2 Haziran 2022 tarihinde Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi. Uğurhan Kuş, evli ve üç çocuk babasıdır.