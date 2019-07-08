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Uğurhan Kuş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Uğurhan Kuş’u Adalet Bakan Yardımcıı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Uğurhan Kuş’u atadı. Şebinkarahisar, Cumhuriyet Savcılığı görevini yapan Uğurhan Kuş son olarak Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunuyordu. Peki Uğurhan Kuş kimdir? Uğurhan Kuş nereli ve kaç yaşında? Uğurhan Kuş nerede görev yaptı?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
Uğurhan Kuş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Uğurhan Kuş’u Adalet Bakan Yardımcıı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Uğurhan Kuş’u atadı. Şebinkarahisar, Cumhuriyet Savcılığı görevini yapan Uğurhan Kuş son olarak Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunuyordu. Peki Uğurhan Kuş kimdir? Uğurhan Kuş nereli ve kaç yaşında? Uğurhan Kuş nerede görev yaptı?

Uğurhan Kuş kimdir?

1973 yılında Sivas Yıldızeli ilçesinde doğan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şebinkarahisar, Çelikhan, Dursunbey, Silivri Cumhuriyet Savcılığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini yürüten Uğurhan Kuş son olarak Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu. Başsavcı Uğurhan Kuş evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:24
  1. Sivas
  2. Diyarbakır
  3. Bursa
  4. Uğurhan Kuş kimdir?
  5. Uğurhan Kuş nereli
  6. Uğurhan Kuşkaç yaşında?
  7. Uğurhan Kuş nerede görev yaptı?
  8. Uğurhan Kuş adalet bakan yardımcısı

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