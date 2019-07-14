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Uğurdağ: "Unutmadık, unutturmayacağız"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:22
Uğurdağ: "Unutmadık, unutturmayacağız"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.


negöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir; gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00.22’de çıktık dedik ki ’Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür" dedi.


"Demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız"


BTB olarak 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak 365 odayla birlikte darbeye karşı tepkilerini gösterdiklerini belirten Uğurdağ, "Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimiz dedik. Sonrasında 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ilk günden itibaren demokrasi nöbetlerinde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz şehitleri dayanışma kampanyasına en fazla katkıyı da TOBB, odalar ve borsalar sağladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini şiar edinen TOBB ve oda-borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 100 sene önce kahraman ecdadımız ’Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek İstiklal Harbi’nin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:22
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