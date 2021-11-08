Uğurcan Çakır kimdir? Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır kaç gol yedi kaç gol kurtardı?

Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı. Süper Lig'de son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan bordo-mavili takım, daha sonra çıktığı 24 müsabakada rakiplerine galibiyet imkanı tanımadı. Yeşil sahalarda çıktığı maçlarda 13 galibiyet alan Trabzonspor, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un başarısında en büyük rola sahip olan isimler arasında kaleci Uğurcan Çakır yer almakta.

Uğurcan Çakır Beşiktaş taraftarını kızdırdı

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Milli kaleci, kale arkasındaki tribünlerde yer alan taraftarların tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık verdi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarların Uğurcan'a tepkisi artarak devam etti. Takım arkadaşlarının soyunma odasına götürmek istediği Uğurcan Çakır'ın el-kol hareketleri yapmayı sürdürmesi üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, milli kaleciyi ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Uğurcan Çakır kaç gol yedi kaç gol kurtardı?

Uğurcan Çakır, söz konusu maçlarda tam 26 kurtarış ile devleşti. Trabzonspor , Uğurcan’ın kaleyi koruduğu toplam 20 derbide sadece 4 kez yenildi. 9 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu maçların biri Türkiye Kupası’nda, diğerleri ligde oynandı.

Uğurcan Çakır kimdir?

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Antalya'da doğdu. Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da forma giydi ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısında dikkat çeken Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden bir tanesi oldu.

Uğurcan Çakır nerede oynadı?

2014-15 sezonu başında ise Vahid Halilhodzic'in takımın başına gelmesiyle 10'un üzerinde transfer yapıldı ve içlerinde Uğurcan da olmak üzere altyapıdan birçok oyuncu A Takıma alındı. Sezon başında takımda Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Zeki Ayvaz ve Onur Kıvrak'ın olması nedeniyle forma giyemeyen Çakır, U-21 takımına yollandı ve profesyonel sözleşme imzalanmadı. U-21 Ligi'nde 8 maça çıkan Çakır, Zeki Ayvaz'ın Balıkesirspor'a transferi ve Onur Recep Kıvrak'ın Legia Warszawa maçında bağlarının kopması üzerine A Takıma alındı ve 11 yaşında futbola başlayan Uğurcan Çakır, 16 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Uğurcan, 25 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye Kupası'nda altyapıdan da takım arkadaşı olan Mertcan Çam ile birlikte Manisaspor ile oynanan maçın yedek kulübesinde yer aldı. 30.07.2015 tarihinde Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasında dolayı Rabotniçki maçına ilk 11'de başladı böylece Avrupa'da ilk maçına çıkmış oldu.

Uğurcan Çakır millî takım kariyeri

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın birinci kalecisi olarak yer aldı. Toplamda 3 maça çıkan Çakır, turnuvada kalesinde 8 gol gördü. Turnuvada sadece bir gol atabilen Türkiye, 0 puan alarak turnuvadan elendi.