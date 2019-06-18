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Uğur Soğutma’dan Kayseri çıkartması

Türkiye’de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma, Forum Kayseri’de yaptığı etkinlikle Kayserililerle buluştu.

18 Haziran 2019 Salı 09:53
Uğur Soğutma’dan Kayseri çıkartması

Türkiye’de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma, Forum Kayseri’de yaptığı etkinlikle Kayserililerle buluştu.


Alem Fm radyosunda “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem Fm işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte birçok sürpriz hediyeler, Uğur indirim kuponları ve ücretsiz yiyecek, içecek ikramları dağıtıldı.


Etkinlik alanında gerçekleştirilen ‘Kafa Açan Uzman’ özel canlı yayınıyla Kayseri halkı keyifli anlar yaşarken ziyaretçilere de bizzat Uğur Soğutma tarafından dondurma, soğuk içecekler ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Canlı yayına katılan ve bir köy okulunda görev yapan öğretmenin, okulu için çeşitli spor malzemeleri talebi Uğur Soğutma yetkilileri tarafından karşılanacağı belirtildi.


Canlı yayına katılan Uğur Soğutma’nın yetkili 2 bayisi ile keyifli sohbet gerçekleştiren Kafa Açan Uzmanlar (Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin), Kayseri halkının enerjisinden çok etkilendiklerini dile getirdiler.


Türkiye’nin çeşitli illerinde bu keyifli etkinliklere devam edeceklerini belirten Uğur Soğutma yetkilileri Kayseri özelinde yapılan özel indirimlerin ise 22 Haziran’a kadar Uğur Yetkili Bayilerinde geçerli olduğu dile getirerek, 30 Haziran’a kadar ücretsiz 7 yıl garanti ve sıfır ÖTV kampanyalarını da hatırlattılar.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:53
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