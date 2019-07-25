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Uğur Soğutma İstanbullularla buluştu

Türkiye’de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:28
Uğur Soğutma İstanbullularla buluştu

Türkiye’de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Uğur Soğutma’nın en son gerçekleştirdiği etkinlik durağı İstanbul oldu.


Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin’nin Alem FM’de sunduğu “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ve Alem FM iş birliği ile Kozyatağı Carrefour AVM’de güzel bir etkinlik düzenlendi.


Kozyatağı Carrefour AVM önünde 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilen “Kafa Açan Uzman” özel yayınıyla İstanbullular keyifli anlar yaşarken, etkinlik alanında Uğur Soğutma tarafından ücretsiz dağıtılan dondurma, çilekli, kavunlu ve karpuzlu frozenlarla da ferahladılar. Yine etkinlik alanında sergilenen Kurban Bayram’ına özel indirimle kampanya dahilinde olan Uğur derin dondurucular etkinlik alanında uzman kişiler tarafından ziyaretçilere tanıtıldı ve ürünler hakkında detaylı bilgiler verildi.


Kozyatağı’nda gerçekleştirilen ve İstanbulluların Uğur Soğutma’ya olan yoğun ilgisinden, markaya gösterilen enerjiden çok etkilendiklerini dile getiren Alem FM programcıları Ayrıca Kurban Bayramı’na kadar devam edecek olan “Kurban Bayramı’na” özel indirimlerin tüm Türkiye’de tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr adresinde olduğunu hatırlattılar. 11 aya varan taksit ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatının da Uğur’un kampanyaları arasında devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:28
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