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Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Türkiye’nin çeşitli noktalarında halkla buluşup kucaklaşan Uğur Soğutma’nın bu haftaki durağı Erzurum oldu.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:50
Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte

Türkiye’nin çeşitli noktalarında halkla buluşup kucaklaşan Uğur Soğutma’nın bu haftaki durağı Erzurum oldu. ALEM FM Radyosunda “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem FM iş birliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte birçok sürpriz hediyeler, ücretsiz yiyecek ve içecek ikram edildi.


Forum Erzurum önünde gerçekleştirilen “Kafa Açan Uzman” özel yayınıyla Erzurumlular keyifli anlar yaşarken, etkinlik alanında Uğur Soğutma tarafından ücretsiz dağıtılan soğuk yiyecek ve içeceklerle de ferahladılar. Yine etkinlik alanında, ziyarete gelen misafirler için sergilenen ve Kurban Bayram’ına özel indirimli ürünler Uğur Soğutma’nın uzman kişileri tarafından tanıtıldı ve ürünler hakkında detaylı bilgiler verildi.


Canlı yayına katılan iki Uğur Soğutma yetkili bayisiyle ve Erzurum Bölge Satış Uzmanıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Alem FM programcıları Erzurumluların Uğur Soğutma’ya olan büyük ilgisinden ve markaya gösterilen enerjiye hayran kaldıklarını söylediler. Ayrıca Kurban Bayramı’na kadar devam edecek olan “Kurban Bayramı’na özel indirimlerin tüm Türkiye’de tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr adresinde olduğunu hatırlattılar. 11 aya varan taksit ve ücretsiz 7 yıl garanti fırsatı da Uğur’un kampanyaları arasında devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:50
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