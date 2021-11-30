Uğur Şahin'den Omicron varyantı açıklaması
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında yaptığı açıklamada aşıların varyantın hafif geçirilmesinde etkili olduğunu söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs ile mücadele sürerken, uzmanlar virüsün yeni varyantı Omicron’a karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
İlk olarak Güney Afrika'da görülen varyant daha sonra birçok ülkede daha tespit edildi.
BioNTech aşısının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyant Omicron'a ilişkin Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu.
"Daha hızlı yayılabilir"
Şahin, yeni varyantla ilgili "Bu varyant diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek" dedi.
Aşıların önemine vurgu yaptı
Aşıların önemine vurgu yapan Şahin,"Aşılar, hastalığın hafif atlatılmasına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.