  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Uğur Şahin’den kritik uyarı: 3 ay içinde bunu mutlaka yapın
Korona Virüs

Uğur Şahin’den kritik uyarı: 3 ay içinde bunu mutlaka yapın

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Eğer Omicron varyantı yayılmaya devam ederse ikinci doz aşıdan 3 ay sonra yeni bir aşı yapmak gerekir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:34:00 -
Uğur Şahin’den kritik uyarı: 3 ay içinde bunu mutlaka yapın

Koronavirüsün bu zamana kadar tespit edilmiş en çok mutasyona uğradığı varyant olan Omicron varyantı ile ilgili yeni bir açıklama BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin’den geldi.

BioNTech’i Almanya’da kuran Şahin, ülkenin saygın medya kuruluşlarından Der Spiegel’e açıklamalarda bulundu. Şahin, son dönemde uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Omicron varyantı ile ilgili de konuştu.

Şahin, “Eğer Omicron varyantı bu şekilde yayılmaya devam ederse, iki doz aşıdan üç ay sonra hatırlatma dozunu yapmak mantıklı olur. Omicron varyantı kısmen aşılardan kaçabiliyor ve prensipte aşılama ile kontrol altına alınabilir. Fakat aşıların ne kadar koruma sağladığı ve bu korumanın ne kadar süre devam ettiğini belirlemek için daha çok veriye ihtiyacımız var” dedi.

Şahin, aşı dozları arasında beklenilmesi gereken sürenin de değiştiğini çünkü verilerin değiştiğini vurgularken, “Artık iki doz aşı tam aşılı olmuş olmak anlamına gelmiyor. Bilimsel olarak iki doz aşıdan üç ay sonra üçüncü doz aşıyı yapmak gerekebilir. Eğer herkes ikinci doz aşıdan 3 ay sonra sonra üçüncü doz aşıyı olursa aşı en iyi korumayı sağlar” dedi.

Şahin, dördüncü doz aşının da yeni bir varyant ortaya çıkmasında kullanılabileceğinin altını çizerek, “Eğer gerekli olursa, pandemiyi kontrol altına almak için daha iyi bir yol bulabiliriz” ifadesini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer FD

Aşı bir işe yaramıyor demiyor da!
  • Yanıtla
Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi
Ekonomi

Altın tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı patlattı! Tarih verip bu rakamı ilk kez söyledi

Stratejist yazar Haluk Özdil, "15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum." dedi...
Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!
Ekonomi

Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın yatırımcıları ABD enflasyon verilerini merakla bekliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından düşüşe geçmişti. Analistler, ..
CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!
Medya

CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!

CHP'li İBB'nin ulaşımda yaşattığı sorun vatandaşları bezdirirken sonunda CHP yandaşı Can Ataklı da dayanamadı. İstanbul'da metro ve yollarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay