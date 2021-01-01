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Korona Virüs Uğur Şahin'den kritik aşı uyarısı
Korona Virüs

Uğur Şahin'den kritik aşı uyarısı

Biontech CEO'su Uğur Şahin, Pfizer şirketiyle birlikte koronavirüs aşısının üretimini artırmaya çalıştıklarını ve diğer aşılar gelene kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:30:00 -
Uğur Şahin'den kritik aşı uyarısı

Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamalar devam ederken Biontech CEO'su Uğur Şahin'den aşı tedariki uyarısı geldi. Şahin, Alman dergisi Der Spiegel'e verdiği söyleşide Pfizer ile birlikte aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğine dikkat çekti.

"Aşı onaylarının gecikmesi tedarik sorununa yol açıyor"

Der Spiegel’e konuşan Şahin, "Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedariğinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir" dedi.

Avrupa Birliği’nin Pfizer/BioNTech aşısına yavaş onay vermesi ve az sayıda sipariş vermesi nedeniyle AB genelinde aşı sorunu yaşanabileceğini dile getiren Şahin, "Geliştirdiğimiz aşı ilk olarak İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs ile mücadele edebilir. Biz, aşımızın bu mutasyona uğramış türü de nötralize edip etmeme konusunda testlerimizi sürdürüyoruz. Daha kapsamlı sonuçlar gelecektir" ifadesini kullandı.

Mutasyona uğramış virüsün güçlü olması durumunda aşıyı 6 hafta içerisinde değiştirebileceklerini dile getiren Şahin, fakat böyle bir durumda yeniden onay almaları gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa'da ilgili otoriteler Biontech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş, aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.

Şahin, aşı onaylarındaki gecikmeden dolayı durumun olumlu görünmediğini, kıtada diğer aşılara onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi.

Testler devam ediyor

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini belirtti. Şahin, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.

Şahin -70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini belirtti.

Türeci: Geç kalındı

Spiegel’e açıklama yapan Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci de AB’nin karar alma mekanizmasındaki yavaşlığın büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD, Temmuz ayında BioNTech ve Pfizer’ın aşısından 600 milyon doz sipariş etmiş, AB ise Kasım ayında yaklaşık bu oranın yarısı kadar sipariş etme kararı almıştı.

Türeci, "Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı" dedi.

 

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