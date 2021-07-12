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Korona Virüs Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 günde yeni korona aşısı yaparız
Korona Virüs

Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 günde yeni korona aşısı yaparız

BioNTech CEO'su Uğur Şahin gerektiği takdirde koronavirüsün yeni varyantları için yeni bir aşı daha geliştireceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 10:45:00 -
Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 günde yeni korona aşısı yaparız

Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin, Les Echos'a verdiği mülakatta gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni varyantlar için yeni aşı geliştireceklerini söyledi.

Şahin koronavirüsün bulaşıcılığının hızla arttığını ve aşı olmayanların Covid-19’a yakalanmasının çok muhtemel olduğunu belirtti.

Bu sene 3 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşı üretimi yapmayı hedefleyen BioNTech aralıksız olarak üretim kapasitesini artırıyor. Firma ayrıca Afrika kıtasında Covid-19 aşı üretimi yapmak için değerlendirmeler yapıyor.

 

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Yorumlar

demir

nne de olsa mecbur ,dikta olacak aşılar sende para basacaksın sorgulayan kim ki
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emekl

milyarlar kazanıyorsunuz aşıdan dünyanın sayılı dolar milyarderlerindesiniz hiç yardım eli uzatıyormusunuz fakir ülkelere bedava aşı veya maliyetine verdiğiniz oluyormu hayat çok kısa o milyar dolarlar yemeyle bitmez
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