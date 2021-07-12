Uğur Şahin'den flaş açıklama: 100 günde yeni korona aşısı yaparız

Pfizer ile Covid-19 aşısını geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin, Les Echos'a verdiği mülakatta gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni varyantlar için yeni aşı geliştireceklerini söyledi.

Şahin koronavirüsün bulaşıcılığının hızla arttığını ve aşı olmayanların Covid-19’a yakalanmasının çok muhtemel olduğunu belirtti.

Bu sene 3 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşı üretimi yapmayı hedefleyen BioNTech aralıksız olarak üretim kapasitesini artırıyor. Firma ayrıca Afrika kıtasında Covid-19 aşı üretimi yapmak için değerlendirmeler yapıyor.