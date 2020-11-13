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Korona Virüs Uğur Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili detayları açıkladı
Korona Virüs

Uğur Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili detayları açıkladı

Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde olan bir aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının virüsün bulaşmasını da engelleyeceğine inandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:58:00 -
Uğur Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili detayları açıkladı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, günlerdir bütün dünyanın en çok konuştuğu isimler haline geldi.

Salgında şimdiye kadarki en büyük umut haline gelen aşının ardındaki kahraman olan Uğur Şahin, İngiliz medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk klinik deneylerden başarılı sonuçlar aldığını ve aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu belirtti.

Bu konuda iyimser olduğunu ifade eden Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki oluşturacaktır." diye konuştu.

Geçtiğimiz pazartesi günü deneme çalışmalarının sonuçları açıklanıncaya değin aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir tepki tetikleyip tetiklemeyeceğinden emin olmadıklarını vurgulayan Şahin, "Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık." dedi.

Bulaşmasını da önleyebilir

Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine ilişkin elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını söyledi.

"Virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor"

Aşının "birden fazla şekilde" koronavirüse saldırdığını belirten Şahin, "Koronavirüsün hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde, çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz." dedi.

Üçer hafta ara ile koldan iki doz verilecek

Şahin, aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durduramayacağı sorusunun cevabının bir seneyi bulabileceğini belirterek; farklı etnik gruplar üzerinde farklı etki gösterip göstermeyeceğinin de henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

En az bir yıl koruyacak

BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının üçer hafta ara ile koldan iki doz halinde yapılacağını ve böylece en az bir yıllık koruma sağlayacağını söyledi.

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