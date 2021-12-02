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Korona Virüs Uğur Şahin, koronanın ne zaman biteceğini açıkladı
Korona Virüs

Uğur Şahin, koronanın ne zaman biteceğini açıkladı

BioNTech şirketinin kurucularından Uğur Şahin, Türkiye’nin gelecek yaz normal hayata dönebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:03:00 -
Uğur Şahin, koronanın ne zaman biteceğini açıkladı

BioNTech şirketinin kurucularından Uğur Şahin, Türkiye’nin gelecek yaz normal hayata dönebileceğini söyledi. Almanya’daki bir etkinlikte konuşan Şahin, yeni varyant Omicron’dan korkulmaması gerektiğini, aşılarının bu varyant için işe yarayıp yaramayacağının iki hafta içinde anlaşılabileceğini ifade etti. Şahin, dört-beş ay daha zorlanılacağını belirterek “Dört ay daha zorlanacağız. Kurallara uyarak gelecek yaz, bağışıklığı kazanıp normal hayatımıza dönebileceğimize inanıyorum” dedi.

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