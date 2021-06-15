Uğur Şahin kimdir nereli? Uğur Şahin kanser aşısı

Uğur Şahin kanser aşısı | Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin geliştirdikleri aşı ile salgının sona ermesi için tüm dünyayı umutlandırdı. Ülkemizde de uygulanan Biontech aşısının koronavirüse karşı yüzde 96 etkili olduğu yapılan çalışmalarla ortaya kondu. İki bilim insanı son olarak kanser aşısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Türeci ve Şahin, kanser aşısı için 2023 tarihini verdi. Kanser aşısının faz 2 çalışmalarını yürüttüklerini belirten Şahin, "Aşılarımızın, tedavi standardına kıyasla hastalar için iyileştirme sağlayıp sağlayamayacağına bakıyoruz" dedi.

Türeci, "Yıllar önce kanser tıbbında iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu fark ettiğimizde şöyle düşündük: Bağışıklık sistemi kilit rolde, bu nedenle bağışıklık tedavisi geliştirmeliyiz. Bunun anlamı da şu: Bağışıklık sisteminin milyonlarca yıllık evrimi boyunca geliştirdiği mekanizmaları virüslere veya bakterilere karşı mücadelede özellikle kanser tedavisi için kullanmak istiyoruz. mRNA'ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız" diye konuştu.

Uğur Şahin kimdir nereli?

Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Şahin henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Şahin, 1984 yılında Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi almaya başladı ve 1992 yılında mezun oldu.1993 yılında aynı üniversitede Michael Pfreundschuh danışmanlığında tümör hücrelerinde immünoterapi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı doktora derecesini aldı. Uğur Şahin, Aynı zamanda, 1992-94 arasında Hagen Üniversitesi'nde matematik okudu. Şahin, 2000-2001 yılları arasında Zürih Üniversite Hastanesi'ndeki laboratuvarda 1996 Nobel Tıp Ödülü sahibi Rolf M. Zinkernagel ve Hans Hengartner ile birlikte çeşitli araştırmalarda yer aldı. 2006 yılında Mainz Üniversitesi'nde profesörlük unvanını aldı.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin 2002 yılında yaşamlarını birleştirdi. Çiftin bir kızları var.