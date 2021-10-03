Uğur Şahin açıkladı: Güncellenmiş aşılara ihtiyaç olacak

Yaklaşık iki yıldır dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile adından söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar geldi.

Uğur Şahin, Covid-19 salgınının seyri ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, zaman geçtikçe virüsün vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği mutasyonlara uğrayacağı belirtti. Bu durumun da mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığı azaltabileceğini ifade etti.

Güncellenmiş aşıya ihtiyaç olacak

mRNA teknolojisi ile üretilen dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek yılın ortalarına doğru güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacağını tahmin ettiğini söyledi. Şahin, "Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.

Delta mutasyonu aşının etkinliğini azaltmadı

Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve baskın hale geldiğini belirten Şahin, bu durumun mevcut aşının etkinliğini azaltmadığını belirtti.

Şahin, üçüncü doz destekleyici aşıların varyantları kontrol altına almada etkili olabileceğini dile getirirken virüsün bağışıklıktan kaçabileceği yeni mutasyonlara uğrayacağını ve aşının etkinliğini azaltabileceğini ifade etti.

Şahin, "Virüs kalacak ve virüs daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı" sözlerini kullandı.