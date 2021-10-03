  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Uğur Şahin açıkladı: Güncellenmiş aşılara ihtiyaç olacak
Korona Virüs

Uğur Şahin açıkladı: Güncellenmiş aşılara ihtiyaç olacak

BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin koronavirüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 16:41:00 -
Uğur Şahin açıkladı: Güncellenmiş aşılara ihtiyaç olacak

Yaklaşık iki yıldır dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile adından söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar geldi.

Uğur Şahin, Covid-19 salgınının seyri ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, zaman geçtikçe virüsün vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği mutasyonlara uğrayacağı belirtti. Bu durumun da mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığı azaltabileceğini ifade etti.

Güncellenmiş aşıya ihtiyaç olacak

mRNA teknolojisi ile üretilen dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek yılın ortalarına doğru güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacağını tahmin ettiğini söyledi. Şahin, "Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.

Delta mutasyonu aşının etkinliğini azaltmadı

Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve baskın hale geldiğini belirten Şahin, bu durumun mevcut aşının etkinliğini azaltmadığını belirtti.

Şahin, üçüncü doz destekleyici aşıların varyantları kontrol altına almada etkili olabileceğini dile getirirken virüsün bağışıklıktan kaçabileceği yeni mutasyonlara uğrayacağını ve aşının etkinliğini azaltabileceğini ifade etti.

Şahin, "Virüs kalacak ve virüs daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı" sözlerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay