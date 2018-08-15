Uğur Namık Küçük kimdir? Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Namık Küçük mü oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olmasından sonra Uğur Namık Küçük’ün kim olduğu merak konusu oldu. Koç Üniversitesi başladığı eğitimin ardından Sabancı Üniversitesi ekonomi alanında eğitim gören Uğur Namık Küçük’ün işte biyografisi

Uğur Namık Küçük, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından kamuoyunun araştırdığı isimler arasında yer aldı. Eğitim hayatına Türkiye'de başlayan, İtalya'da devam eden Uğur Namık Küçük, Türkiye'de birçok finans kuruluşunda görev almıştır. Peki, Uğur Namık Küçük kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Uğur Namık Küçük, Koç Üniversitesi bünyesinde başladığı eğitimini 2004 yılında tamamlamasının ardından 1 yıl Sabancı Üniversitesinde ekonomi alanında eğitim görmüştür. Yüksek Lisansını Finans alanında gerçekleştiren Uğur Namık Küçük, bu eğitimini İtalya'da University of Rome Tor Vergata'da almıştır. Bu eğitimlerin ardından yurt dışında ve Türkiye'de birçok kurumda görev alan Uğur Namık Küçük, son olarak Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atandı.