Uğur Mumcu’nun kardeşi Kemalistleri ters köşeye yatırdı

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in videolarının ardından son dönemlerde “Uğur Mumcu’yu İran istihbaratı öldürdü” iddiaları yeniden piyasaya sürüldü. İddiaları değerlendiren Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu’nun öldürülmesinden kısa süre sonra bazı gençlerin İran Konsolosluğu'nu basma eylemi yaptığını hatırlattı. Bu kadar kısa sürede yapılan bu eylemin ilginç olduğunu kaydeden Ceyhan Mumcu, “Uğur’un öldürülmesi sonrası Türkiye İran’a karşı harekete geçirildi. Milyonlarca insan ‘Türkiye İran olmayacak’ diye slogan attı. Ortada suikastı İran’ın gerçekleştirdiğine ilişkin hiçbir ciddi belge bilgi yokken insanların böyle bir tavıra yönlendirilmesini iyi incelemek lazım” dedi.

'Hiçbir yazısında İran yok'

Cinayet sonrası Uğur Mumcu’nun son yazılarını tek tek kontrol ettiğini vurgulayan Ceyhan Mumcu, “Uğur hiçbir yazısında İran’ı, İran devrimini eleştirmemiş. Hatta destek bile vermiş. Uyarılarda bulunmuş. Tam tersine İran devriminin hedef aldığı Amerika’yı eleştirmiş. Amerika’nın bölgemizdeki faaliyetlerini Kürt Devleti planlarını sorgulamış. Yazılarınının yüzde 64’ü bununla ilgili. Amerika’yı kızdıran yazılar. İran Amerika’yı eleştiren, onu hedef alan Uğur Mumcu’yu niye öldürsün. Bu ‘Uğur Mumcu’yu İran öldürdü’ tezini çürütüyor” diye konuştu.

İki amaçlı eylem

Uğur Mumcu’nun katilinin başka yerde aranması gerektiğini ifade eden Ceyhan Mumcu şunları söyledi: “CIA istihbaratında Kirli İşler Dairesi vardır. Uğur Mumcu’nun katili orada aranmalıdır. 2 amaçlı eylem yapmış olmaları en muhtemel olasılık. Uğur, Amerika’nın bölge politikalarını anlatmada, faaliyetlerinin engellenmesinde çok etkiliydi. Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’ne etkin şekilde karşı çıkıyor ve bunu ilgililere anlatıyordu. Onları da uyandırıyordu. Amerika bu nedenle Uğur Mumcu’dan kurtulmak istemiştir. İkincisi de bu vesileyle de Türk-İran dostluğuna darbe vurmayı amaçlamıştır. Olay tarihinde İran yönetimine savaş açan Halkın Mücahitleri örgütünü CIA’nın denetimine girmişti. Türkiye’de de faaliyet gösteriyorlardı. Bunlar üzerinde de durulabilir. Ama arkasında CIA olduğu unutulmamalıdır.”