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Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırı sonucu 51 yaşında hayatını kaybetmişti.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:29
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla Ankara'da yürüyüş yapıldı. Batıkent metro durağından başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu parkında son buldu.

Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, park içerisinde bulunan Uğur Mumcu heykeline çelenk bıraktı.

Uğur Mumcu'nun hep halkının yanında olduğunu ve genç yaştan itibaren gazetecilik yapmaya başladığını ifade eden Kartal, cinayetin aydınlatılamadığını söyledi. Kartal, "Tetiği çekenler için birkaç adres gösterildi. Birileri yargılandı. Ancak asıl güç asla ortaya çıkmadı." dedi.

"Mumcu suikastinin arkasında ABD var"

Kartal, Uğur Mumcu'yu öldürenlerin, aynı zamanda 12 Mart ve 12 Eylül darbesi ile 15 Temmuz kalkışmasının da organizatörü olduğunu, bu organizasyonun arkasındaki gücün de ABD olduğunu ifade etti. 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:29
  1. Ankara
  2. Uğur Mumcu
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