Uğur Mumcu suikastının 26. yılı

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliğince (TBB), "Sekiz yıl ara ile katledilen Cumhuriyet şehitleri Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlerin savunulması ve yaşatılmasının hepimiz için kaçınılmaz ve ertelenemez birer görev olduğunu vurgulamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Barolar Birliğinden, Uğur Mumcu'nun ölümünün 26. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, Uğur Mumcu adının kamuoyu belleğinde dürüst, cesur, halkın ve ülkenin çıkarlarının savunucusu gazeteci çağrışımlarına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a ve emniyet mensuplarına yönelik suikast ile Uğur Mumcu suikastı arasında dikkat çekici ve düşündürücü benzerlikler vardır. Her iki suikastın planlayıcılarının ve uygulayıcılarının aynı merkez ve kaynakla bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uğur Mumcu’nun şahsında kamuoyunda etkili, itibar edilen, bağımsız, rejimin ödünsüz savunucusu bir kalemin susturulmak istendiği, Gaffar Okkan’ın şahsında ise kolluk bürokrasisinin yetenekli ve etkili bir görevlisinin susturulmak istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sekiz yıl ara ile katledilen Cumhuriyet şehitleri Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlerin savunulması ve yaşatılmasının hepimiz için kaçınılmaz ve ertelenemez birer görev olduğunu vurgulamak istiyoruz."