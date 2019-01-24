Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Şişli'deki anıtı başında anıldı.

CHP Şişli İlçe Teşkilatı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nce düzenlenen etkinlikte, Mumcu'nun anıtına kırmızı karanfil bırakıldı.

Ellerinde meşalelerle anıtın önünde toplanan grup, önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Anma töreninde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ocak ayının acılı bir ay olduğunu belirterek, "Uğur Mumcu, kardeşliğimize, barışımıza, bir arada yaşamamıza, laik, demokratik cumhuriyete karşı örülen karanlık duvara karşı mücadele etti. O duvardan tuğla sökmeye çalışıyordu ve bu nedenle öldürüldü 26 yıl önce. Türkiye'nin başına örülmek istenen karanlık duvara karşı mücadele eden Uğur Mumcu gibi o karanlık duvarı teker teker yıkacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

CHP Şişli İlçe Teşkilatı Gençlik Kolu Başkanı Candeğer Bal ise Mumcu'nun hayatını özgür düşünceye ve ülkenin tam bağımsızlığına feda eden aydınlardan biri olduğunu dile getirerek, "Ölümlerin son bulması ve faili meçhullerin aydınlatılmasının tek bir yolu var, insanı seveceğiz ve insana insan olduğu için değer vereceğiz. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi korkmayacağız, yılmayacağız ve sonuna kadar faili meçhullerin üstüne gideceğiz." diye konuştu.

Anma töreni, CHP Şişli Gençlik Kolları üyesi Ali Kıranoğlu'nun "Vurulduk ey halkım unutma bizi" şiirini okumasının ardından sona erdi.