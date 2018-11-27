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Uğur Kıvılcım kimdir? Uğur Kıvılcım öldü mü? Uğur Kıvılcım nerede defnedilecek?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti. Uğur Kıvılcım’ın cenazesi çarşamba günü Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

27 Kasım 2018 Salı 14:05
Uğur Kıvılcım kimdir? Uğur Kıvılcım öldü mü? Uğur Kıvılcım nerede defnedilecek?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti. Uğur Kıvılcım’ın cenazesi çarşamba günü Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Uğur Kıvılcım’ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecektir. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek. 

Uğur Kıvılcım kimdir?

15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı. Uğur Kıvılcım, “Kadın Değil Baş Belası” filminde darbukacı, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar’ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:05
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  2. Uğur Kıvılcım kimdir?
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