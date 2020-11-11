Uğur Keleş kimdir nerelidir? EDHO Derman Korkmaz’ı kim oynuyor?

1966 yılında Çanakkle'de doğan Uğur Keleş 1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görevini sürdüren Keleş aynı zamanda çok sayıda oyun yönetti. Keleş bu yıl itibariyle Trabzon DT Müdürü olarak yola devam edecek.

Uğur Keleş’in oynadığı tiyatro oyunları

2018 - İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1997-2017 - Trabzon Devlet Tiyatrosu, 2017 - Küçülecek Yer Kalmadı (Trabzon D.T.), 2017 - Leblebici Horhor (Trabzon D.T.), 2016 - Gürültülü Patırtılı Hikayeler (Yönetmen - Trabzon D.T.), 2016 - Midasın Kulakları (Trabzon D.T.), 2016 - Bayram Yeri (Yönetmen - Trabzon D.T.), 2016 - Salaklar Sofrası (Trabzon D.T.)2013 - Pembe Kadın (Yönetmen - Trabzon D.T.)Ziyaretçi (Yönetmen - Trabzon D.T.)