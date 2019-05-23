Uğur Işılak Kayseri’de sevenleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticareti Merkezi’nde oluşturulan Ramazan etkinliklerine Ünlü Sanatçı Uğur Işılak da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da izlediği konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde kurulan Ramazan Etkinliklerini sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bir kez daha etkinlik alanını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, hatıra fotoğrafları çektirdi ve özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Ünlü Sanatçı Uğur Işılak’ı da izledi. Uğur Işılak, büyük bir ilgiyle karşılaşan konserinde vatan ve memleket sevgisini türküleri ile anlattı.Bu güzel Ramazan akşamında Kayserililerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Uğur Işılak, kendisini Kayserililerle buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Konser sonrası Başkan Memduh Büyükkılıç, Uğur Işılak’ın milli duyguları adeta şaha kaldırdığını ve Kayseri’yi bereketlendirdiğini belirterek, çiçek verdi ve Uğur Işılak ile ekibine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, konser sonrası da etkinlik alanını gezmeye devam etti. ’Kudüs’e not bırak’ standında bir not yazarak tüm İslam aleminin sıkıntılardan kurtulması dileğinde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Akademi kursiyerlerinin sergisini de gezdi.