Uğur İbrahim Altay'dan Konya için iddialı projeler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Konya için hazırladıkları yeni dönem projelerini Benim Şehrim isimli programda kamuoyuyla paylaştı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AK Parti ve MHP Konya Milletvekilleri, belediye başkanları, başkan adayları, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti ve MHP Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve İlçe başkanları, Meclis üyeleri, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasının başında bu şehrin insanına, sokaklarına, canlısına, gecesine ve gündüzüne hizmet etmenin kendisi için bir şükür vesilesi olduğunu kaydeden Altay, “Bize bu şerefli görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, teşkilat mensuplarımıza ve desteklerinden dolayı hemşerilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“KONYAMIZI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Bu şehirde yaşayan tüm canlılara hizmet ederken geçmişten aldıkları güçle yola devam ettiklerini kaydeden Altay, “Biz gönüller yapacağız, gönül kazanacağız ve gönülden hizmet ederek Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini Konya’mızda sergileyeceğiz. Bu pencereden baktığımızda Ak Partimizin 31 Mart seçimleri için belirlediği Gönül Belediyeciliği sloganı da elbette en çok Konya’mıza yakışacak. Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız. Tüm çalışmalarda hemşerilerimizin Konya’mız için Benim Şehrim demelerini amaçlıyoruz. Her yaştan hemşerimize dokunacağız. Aldığımız bu emaneti, kendi emanetimiz bileceğiz. Planlı olarak gelişeceğiz ve her şeyden önemlisi Konya’mızı sizlerle birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosunda yer alan konuların öncelikleri olacağını vurgulayan Altay; yeni dönem projelerini Trafik ve Ulaşım, İmar ve Şehircilik, Spor, Kültür - Sanat, İnovasyon - Bilim ve Teknoloji, Turizm, Şehir Pazarlama ve Dış İlişkiler, Gençlik ve Eğitim, Aile ve Çocuk, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İletişim – Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim, KOSKİ – Altyapı Yatırımları ana başlıklarında sunduğu projelerle açıkladı.

KONYA METROSU İLE ŞEHRİN TRAFİK YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK

Konya’nın uzun yıllardır hasretini çektiği metro yatırımının hükümetin ikinci 100 günlük eylem planında yerini aldığını hatırlatan Altay, metro projemizin altyapısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağını, araçlarını ise Konya Büyükşehir Belediyesi’nin alacağını dile getirdi.

KONYA OTOGARI TAŞINACAK

Şehrin en işlek ulaşım aksında kalan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni Aksaray-Ankara kavşağına taşımayı hedeflediklerini açıklayan Altay, Yeni Otogar çevresine farklı sosyal donatılar yaparak bölgeye değer kazandıracaklarını ifade etti. Adliye’ye kadar devam eden tramvay hattını Şehir Hastanesine kadar uzatacaklarını, Büyükşehir Stadyumu’ndan başlayarak mevcut otogar ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinden Yeni Otogara uzanan tramvay hattını bu dönemde tamamlamayı planladıklarını belirten Altay, bu hat ile Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracaklarını ifade etti.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ DÜZENLEYECEK YENİ BİR SİSTEM

Başkan Altay, Konya’da şehir içi trafiği düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde hazırlık yaptıklarını ve bu yıl içinde vatandaşın hizmetine sunmayı hedeflediklerini aktardı. Altay, söz konusu sistemle özellikle akıllı telefonlardan Konya’nın trafik yükünü anlık olarak belirleyip alternatif güzergâhlardan ulaşımı rahatlatmayı planladıklarını belirtti.

ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK DÜZENLEMELER

Şehir içi trafiği rahatlatmak için belirledikleri birçok noktaya yaya üst geçitleri yapmayı planladıklarını kaydeden Altay, “Meram Son Durak ve Yeni Kamyon Garajı’nda Ağır vasıta Park Alanı ile Beyşehir Merkez, Eski Garaj Otoparklarını bu dönem tamamlayıp hizmete açacağız. Görme engelli kardeşlerimizin şehir içi ulaşımdan daha kolay yararlanması için Engelsiz Durak çalışmasını hizmete sunacağız. Konya trafiğinin yükünü çeken mevcut caddeleri rahatlatmak ve alternatif ulaşım güzergâhları için yeni arterler açmak için çalışmalara başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKSARAY YOLU’NA 3 BİN ARAÇLIK YENİ KAMYON GARAJI

Altay, Konya’nın önemli yatırımlarından biri olan Yeni Tren Garı binasının da 2019 yılı ikinci yarısında hizmet vermeye başlayacağını hatırlatarak, Konyalıların tren garından daha rahat faydalanabilmesi adına alt geçit için 11 Mart’ta ihaleye çıkılacağını belirtti. Mevcut kamyon garajının ihtiyacı karşılayamadığının altını çizen Altay, Aksaray Yolu’nda yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon garajı yapacaklarını söyledi.

BAŞKAN ALTAY’DAN SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Uğur İbrahim Altay, düzenli şehirleşmeyle ilgili hedeflerinden de söz etti ve bir müjde daha verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - TOKİ işbirliğiyle Konya’ya yeni sosyal konut kazandırmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Altay, “Beyhekim Hastanemiz civarında yapılacak konutlar ve sosyal donatılarla dar gelirli hemşerilerimizin konut edinmelerini kolaylaştıracağız. Toplu Konut Projemizin ilk etabında 1.000 daire yapmayı hedefliyoruz. Bu önemli yatırım Konyamıza hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizde kentsel dönüşümün elzem olduğu bölgelerde bir Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı’nı hayata geçireceğiz” dedi.

MEVLANA ÇARŞISI’NIN YERİNE KONYA ÇARŞISI VE MEYDANI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi ile Bedesten arasında kalan ve görüntü itibariyle Konya’ya yakışmayan Mevlana Çarşısı’nı ve Altın Çarşı’yı yıkacakları, yerine daha kullanışlı bir çarşı ile meydan oluşturacakları müjdesini de verdi.

CEPHANELİKTE YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR

Konya’nın Kuzeybatısında yer alan ve “Cephanelik” olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekare alanda yeni bir yerleşim yeri inşa edeceklerinin altını çizen Altay, yatay mimarinin, şehirciliğin ve sosyal donatıların en güzel örneklerinin yer alacağı proje kapsamında 4 bin 789 daire yapılacağını; ferah yeşil alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, sosyal donatılar, sağlık tesisi, ticari alanlar ve camilerin yer alacağı projenin alanında bir ilk olacağını açıkladı. Başkan Altay, “Cephanelik Dönüşüm Projemiz sadece şehrimizde değil Türkiye’de en çok konuşulacak projeler arasında yer alacak ve Büyükşehir Belediyemiz için önemli bir gelir kaynağı olacak. Şehrimiz için önemli bir güvenlik tehdidi oluşturan cephaneliği de yeni yerine taşımış olacağız. Belediyemizin arsa stoğunu artırmak için yaptığımız çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. 10 ayda arsa stoğumuzu 13 milyon 790 bin metrekare artırdık” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇELERİNDEN BİRİNE İMZA ATIYORUZ”

Şehir merkezi içinde yer alan eski stadyumun yerine 102 bin 484 metrekare alan üzerinde kurulacak Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin proje çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Altay, “2019 yılında temelini atacağımız bu yatırımla Konya’mız farklı bir peyzajla tanışacak. Ayrıca, 652 bin metrekare alanda Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini daha Konya’mıza kazandırıyoruz. Ağır Bakım olarak bilinen Meram Yeni Yol ile Meram Eski Yol arasında kalan Lojistik Komutanlığımıza ait alan Millet Bahçesi için belediyemize tahsis edildi. Millet Bahçelerimiz Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“28 İLÇEMİZE SPOR TESİSİ YAPACAĞIZ”

Çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak, her yaştan Konyalıya spor yaptırmanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Altay, “Yeni Stadyum çevresinde yapımına devam ettiğimiz Atletizm Pisti inşaatımızı bu dönem bitirip sporcularımızın hizmetine sunacağız. Futbol başta olmak üzere istenilen branşlarda mahalle ve kurumsal spor ligleri oluşturacağız. Şehrimize ihtiyaç duyulan ve fizibilitesi tamamlanan 28 ilçemize spor tesisi yapacağız” dedi.

KONYA’YA SİYER MERKEZİ

Peygamberler ve evliyalar diyarı Konya’ya siyer ile ilgili dünyadaki en büyük eseri kazandıracaklarının da müjdesini veren Altay, bu örnek merkezin Allah Resulü’nün hayatı, tevhit davası, şahsiyeti, edebi ve ahlakının; müzeografik teknikler, sergi alanları ve özel tekniklerle anlatılacağını dile getirdi.

ESKİ TRAMVAYLAR KÜLTÜREL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Konya’da kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini, bu hizmetleri artırarak sürdüreceklerini kaydeden Altay, Şeb-i Arus törenlerinin yanı sıra Hazreti Mevlana’nın Konya’ya gelişini daha kapsamlı törenlerle icra edeceklerini anlattı. Altay, eski tramvayları da kültürel açıdan değerlendireceklerini, ilk etapta tramvayları ray üstünde ve Kültürpark’ta sosyal amaçlı olarak kullanacaklarını vurguladı.

KONYA TEKNOLOJİ VADİSİ KURULUYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüz teknolojisini yakından takip etmek ve çocukları elektronik sistemlerle tanıştırıp beyin ve el becerilerini geliştirmek için Konya Teknoloji Vadisi adıyla yeni bir merkez hazırladıklarını söyledi.

“AKILLI ŞEHİR EYLEM PLANI İLE 2030 STATEJİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ”

Akıllı Şehir Eylem Planı ile 2030 stratejilerini belirleyeceklerini, teknolojinin her türlü imkânını hizmetlerine yansıtacaklarını aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiber Ağ yapımızı 31 ilçemizde yaygın hale getireceğiz. Konya’mızda tüm verileri toplayıp sınıflandırmak ve işlemek için veri merkezi kuracağız. Özellikle öğrencilerin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde Açık İnternet uygulamamız ile ücretsiz bilgiye erişimi sağlayacağız. Öğrencilerimizin talebi olursa fakülte ve MYO olan 20 ilçemizde de bu hizmeti vermeyi planlıyoruz.”

TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANACAK

Konya’nın turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere farklı bir destinasyon sunmak için Turizm Master Planı hazırlayacaklarına vurgu yapan Başkan Altay, “Bu alanda 2030 hedeflerimizi ortaya koyacağız ve sürdürülebilir bir Turizm Planı’nı hayata geçireceğiz. Çatalhöyük, Kilistra, Beyşehir, Seydişehir, İvriz, Meke Gölü, Akşehir gibi turizm değerlerimizi tanıtarak ve merkeze gelen turistleri ilçeler yönlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak Çatalhöyük Tanıtım Merkezi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRECEĞİZ”

Başkan Altay, çocuklar için eğitim, dinlenme ve ders çalışma mekânı haline gelen Bilgehane sayısını artıracaklarını, Medeniyet Okulu’nu tüm ilçelerde yaygınlaştıracaklarını söyleyerek bir başka müjde daha verdi. Altay, “Merkezilçe belediyelerimizle birlikte lise öğrencilerimizi uçakla günübirlik Çanakkale’ye götürüp getirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin ders çalışma kitap okuma ve sosyal hayata kazandırılması için ilçelerimize gençlik merkezleri açmayı planlıyoruz.”

Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğini, farklı ürünler üretilmesini teşvik edeceklerini kaydeden Altay, modern süt toplama merkezleri, mezbahaneler, hayvan yıkama üniteleri gibi desteklerde bulunacaklarını kaydetti.

YAŞLI YAŞAM DESTEK MERKEZİ KURULACAK

Yaşlı Yaşam Destek Merkezi kuracaklarını ve söz konusu merkezin belli bir yaşın üstünde ve yardıma muhtaç konumdaki vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyen Başkan Altay, otizm başta olmak üzere engelli bireylerle ilgili hassasiyetlerine devam edeceklerini anlattı.

ŞEHRİMİZİ ORTAK AKIL İLE YÖNETECEĞİZ

Belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturan Ortak Akıluygulamalarını artıracaklarını da vurgulayan Başkan Altay, yapacakları hizmet ve yatırımlara Konyalılarla birlikte karar vereceklerini dile getirdi.

MAVİ TÜNEL ÇIKIŞINA HES

Konya’nın 31 ilçesinde altyapı haritası çıkaracaklarını, kesintisiz su için su depolama tesislerinin sayısına ilave olarak 2023 yılına kadar 30 tesis daha yapacaklarını belirten Altay, 28 ilçede su temini konusundaki çalışmalarda doğal yer altı su seviyesine dikkat edeceklerini söyledi. Konya Kanalizasyon Master Planı çerçevesinde yağmur suyu taşkın sorununu çözeceklerini belirten Altay, Mavi Tünel çıkışına 25.8megawatt gücünde Hidroelektrik Santrali kuracaklarını da vurguladı.