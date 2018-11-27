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Uğur ibrahim Altay Kimdir? AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan Uğur ibrahim Altay olmasından sonra Uğur ibrahim Altay kimdir merak konusu oldu. Uğur ibrahim Altay kimdir? Uğur ibrahim Altay nereli? Uğur ibrahim Altay hayatı

27 Kasım 2018 Salı 13:05
Uğur ibrahim Altay Kimdir? AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan Uğur ibrahim Altay olmasından sonra Uğur ibrahim Altay kimdir merak konusu oldu. Uğur ibrahim Altay kimdir? Uğur ibrahim Altay nereli? Uğur ibrahim Altay hayatı

Uğur ibrahim Altay Kimdir?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, ortak girişimlerle farklı İnşaat şirketleri kurarak, bir çok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 yılındaki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seçimlerini kazandı.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçilmiştir.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:05
  1. Konya
  2. Uğur ibrahim Altay Kimdir?
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