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Uğur Erdoğan: Denizli’de kadın istihdam oranı yüzde 33,5

Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, Türkiye’de kadın istihdam oranının, resmi kayıtlara göre yüzde 28,2, Denizli’de ise bu oranın yüzde 33,5 olduğunu söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
Uğur Erdoğan: Denizli’de kadın istihdam oranı yüzde 33,5

Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, Türkiye’de kadın istihdam oranının, resmi kayıtlara göre yüzde 28,2, Denizli’de ise bu oranın yüzde 33,5 olduğunu söyledi.

 

DTO tarafından “Yaşam ve Ekonomi Kadınla Birlikte Güzel” Paneli düzenlendi. İletişim Danışmanı Meltem Acar Yücesoy’un moderatörlüğünü yaptığı, Ekonomist Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ve Gazeteci Yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı panel, büyük ilgi gördü. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Aracı ile Melek Sözkesen, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli takip etti.

 

Medeniyetimizin, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan kadınlarını her zaman önemsediğini, hep el üstünde tuttuğunu belirten Başkan Uğur Erdoğan, “Peygamber Efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır’ demiştir. Türkler, kadını hep önde tutmuş, onu hem evinin hem de kendisinin yöneticisi olarak görmüştür. Türkiye’de kadın istihdam oranı, resmi kayıtlara göre yüzde 28,2 Denizli’mizde ise bu oran yüzde 33,5 olmuştur. DTO’ya kayıtlı şirket yetkilisi kadın girişimci sayısı 2 bin 673. Şirket ortağı kadın girişimci sayısı 2 bin 279. Odamıza kayıtlı gerçek kişi kadın girişimci sayısı ise 773. Her biri bizim için ayrı bir onur kaynağı. Girişimcilik Eğitimlerimizle, bu zincire her geçen gün yeni halkalar ekliyor, kadınlarımızı üretim ve istihdama kazandırıyoruz” diye konuştu.

 

Başkan Erdoğan ayrıca, güçlü bir yaradılışa ve ruha sahip kadınların, her alanda olduğu gibi Türk ekonomisinde de önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çekti.

 

Panel ardından yapılan konuşmalar ile devam etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
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