Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan cevap!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın ortak canlı yayını sunmaktan vazgeçme kararını değerlendirdi.09 Haziran 2019 Pazar 07:55
Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını açıkladı.
Açıklamasında 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' ifadelerini kullanan Dündar'a Yıldırım'dan yanıt geldi. Binali Yıldırım Dündar için birilerinin baskısı etkili olmamıştır ifadelerini kullandı.
İşte Binali Yıldırım'ın yaptığı o paylaşım:
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