0553 313 94 23

Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan cevap!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın ortak canlı yayını sunmaktan vazgeçme kararını değerlendirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 07:55
Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan cevap!

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını açıkladı.

Açıklamasında 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' ifadelerini kullanan Dündar'a Yıldırım'dan yanıt geldi. Binali Yıldırım Dündar için birilerinin baskısı etkili olmamıştır ifadelerini kullandı.

İşte Binali Yıldırım'ın yaptığı o paylaşım:

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 07:55
  1. İstanbul
  2. Uğur Dündar
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan cevap!
    1. Uğur Dündar'ın kaçışına Binali..
    2. İzmir'de bıçakla yaralama
    3. Şenol Güneş: Büyütülecek bir galibiyet..
    4. Türkiye'den F-35 hamlesi! Rus ve Çin..
    5. Et yerine soya yiyor olabiliriz.. Bu..
    6. Kenan Doğulu İzmir'de konser verdi
    7. Polisten uykusu gelene yatak, acıkana..
    8. Muhalefet partileri savunmasız Türkiye..
    9. Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü
    10. Maç anında Emre Mor'dan tepki çeken..
    11. Başkentte trafik kazası: 1'i ağır 3..
    12. Bayram tatili dönüşü Kütahya-Uşak..
    13. Kazakistan'da halk sandık başında
    14. Alkol alıp denize giren genci polisler..
    15. Fas ve Fransa’dan “Yüzyılın anlaşması”..
    16. Adalet Bakanı Gül'den ABD'de..
    17. Tatilciler dönüş yolunda
    18. GÜNCELLEME 2- Kırklareli'nde zehirlenme
    19. Burundi'de Fransız medyası karşıtı..
    20. Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    21. Bakan Soylu havadan trafik denetimi..
    22. Amca ile yeğenleri arasında silahlı..
    23. A Milli Futbol Takımı'nın Fransa zaferi
    24. Lüleburgaz’da zehirlenen 1’i doktor 3..
    25. GÜNCELLEME- Kastamonu'da silahlı..
    26. Milli maçın ardından
    27. Milli maçın ardından
    28. Şenol Güneş: "Güvenli, coşkulu ve..
    29. Vahşette sınır tanımıyorlar! 13..
    30. Didier Deschamps: “Türkiye’den sağlam..
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...