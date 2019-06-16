Uğur Dündar'dan tarihi buluşmaya ilk yorum!
CHP'li gazeteci Uğur Dündar, AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'la CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği canlı yayına ilişkin yorumda bulundu.16 Haziran 2019 Pazar 23:40
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'la CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında bir araya geldi.
CHP'li gazeteci Uğur Dündar da İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı bu ortak yayın için sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.
Dündar, "Büyük buluşmanın ilk bölümünden edindiğim izlenim: Konuşmacılar için tanınan 3'er dakikalık süreler kısa kalıyor. Daha uzun tutulmalıydı!.." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ