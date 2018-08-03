Uğur Dündar Twitter'dan verdi veriştirdi

CHP’nin sildiği Halk TV, partinin mevcut yönetimini sert bir dille eleştiren Uğur Dündar’ı Yayın Konseyi Başkanı yaptı. CHP’lilerin el çektiği kanalın, partiden rahatsız olan birisini başa getirmesi eleştirilerin artmasına neden oldu.

“HIRSIZLARLA ORTAK MI OLACAKTIM?”

Uğur Dündar, bu eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Dündar, “U.Dündar niçin vaktiyle İSKİ Skandalının üzerine gitmiş? Niçin rüşvetçi SHP’li belediyeleri haber yapmış? Böyle biri Halk Tv’nin başına nasıl gelirmiş! Yapmayacak mıydım? Hırsızlara ortak mı olacaktım? Koskoca CHP bu hırsız destekçisi tetikçilerin savunmasına mı muhtaç kaldı? Cumhuriyet’in kurucusu CHP; ‘Benim yolsuzluk yapanım, hırsızım, rüşvetçim iyidir,Uğur Dündar bunların üzerine gitmeseydi,iktidardık!’diyen hırsızsever tetikçilerin savunmasına muhtaç kaldıysa, iktidara gelmeyi değil,kara mizah konusu olmayı başarır! Gönül veren milyonlara yazık!” ifadelerini kullandı.