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Uğur Dündar Halk TV'den ayrıldı mı? Uğur Dündar Twitter'dan duyurdu

CHP’deki koltuk kapmaca savaşında değişimden yana tavır alan Halk TV’de yaprak dökümü sürüyor. Uğur Dündar, Halk TV’de yürüttüğü yayın konseyi görevini bırakacağını açıkladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:37
Uğur Dündar Halk TV'den ayrıldı mı? Uğur Dündar Twitter'dan duyurdu

CHP’deki koltuk kapmaca savaşında değişimden yana tavır alan Halk TV’de yaprak dökümü sürüyor. Uğur Dündar, Halk TV’de yürüttüğü yayın konseyi görevini bırakacağını açıkladı

Halk TV, spiker İsmail Dükel ile yolları geçen gün ayırdı. Kanalda Dükel’in ardından bir ayrılığında da Uğur Dündar cephesinde yaşanabileceği öğrenildi. Uğur Dündar Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Halk TV yönetimi, Uğur Dündar'ın başkanlığında Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün'ün önde gelen isimlerinin içinde olduğu yayın konseyi oluşturulmuştu. Halk TV Yayın Konseyi, Birgün Gazetesi yazarı ve Halk TV’de Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı’dan oluşmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:37
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