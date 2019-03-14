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Uğur çalışanlarından Kızlay’a kan desteği

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Uğur Soğutma çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay’ına, merkez ve Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında kurulan seyyar kan verme arabalarında kan bağışında bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:11
Uğur çalışanlarından Kızlay’a kan desteği

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Uğur Soğutma çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay’ına, merkez ve Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında kurulan seyyar kan verme arabalarında kan bağışında bulundu.


Ülkemizde her 4 saniye de bir ünite kana ihtiyacının bulunduğunun bilincinde olan Uğur Soğutma çalışanları, Kızılay kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.


Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr Rıdvan Şenol yaptığı bilgilendirmede, Uğur Soğutma A.Ş. çalışanlarının sık sık kan bağışında bulunduğunu ve önceki gün yapılan 2 gün süren kampanyada 200 üniteden fazla kan bağışında bulunulduğunu ifade etti. Uğur Soğutma yönetimine ve çalışanlarına duyarlı davranışlarından ve Kızılay’a desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Dr. Rıdvan Şenol, “Uğur Soğutma yöneticilerine ve çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yıl boyunca sık sık bağışlarını düzenli olarak sürdürüyorlar. Kanın acil değil sürekli olduğu olgusuna karşı duyarlı davranan bir kurum. 18-60 yaş arasında, ağırlığı 50 kg’ın üzerinde olan, önemli sağlık sorunu olmayan hemen herkes doktorunun muayenesi sonucunda uygun bulunursa kan bağışında bulunabilir. Erkekler 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez, kadınlar ise 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez kan bağışlayabilir. Her bağışta, bir seferde 450 ml. kan alınır. Vücuttan eksilen bu miktar, saatler içinde yeniden üretilir. Türk Kızılayı bağışçıları sayesinde, ülkenin kan ihtiyacının yüzde 82’si karşılanmaktadır. Aydın’da bu rakam yüzde 100’dür. Unutulmamalıdır ki; kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışının insani bir yardım olmasının yanı sıra kendi sağlığınız için de çok faydalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:11
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